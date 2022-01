Madonna: "Vorrei fare un tour mondiale negli stadi con Britney Spears"

Tgcom24

Madonna è da sempre una amica di Britney Spears, tanto che per lei si è battuta in tempi non sospetti per il famoso #freebritney. Ora la regina del pop dichiara di avere un desiderio e in una diretta su Instagram confessa: "Un tour mondiale? Oh certo, ci sto pensando, magari negli stadi, io e Britney Spears, che dite?". E la Spears "tornata in libertà" sarà sicuramente d'accordo.