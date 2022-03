Vacanza esotica per Britney Spears, la popstar completamente nuda in spiaggia

Archiviate le questioni con il padre , la popstar può dedicarsi alla propria vita e, in occasione del compleanno del fidanzato Sam Asghari, è volata verso una meta esotica. Approfittando della sabbia bianca e del mare cristallino, la Spears ha posato nuda in spiaggia.

La meta scelta per la fuga romantica non è stata svelata sui social, ma i fan hanno comunque potuto ammirare le forme della cantante che si è concessa bagni senza veli e passeggiate all'insegna del nudismo. Britney ha, però, coperto le parti intime con emoji a forma di diamante: la scelta non sembrerebbe essere stata casuale, visto che l'unica cosa che indossa è l'enorme anello in oro e diamanti regalato dal compagno in segno del suo amore e del futuro matrimonio.

