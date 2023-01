Britney Spears impazzisce al ristorante e litiga con i fan, ma lei replica: "Ero solo felice per lo Champagne"

Subito dopo però il marito Sam Asghari ha smentito tutto su Instagram: "Non credete a tutto ciò che leggete online gente". E, contemporaneamente, è arrivato lungo sfogo sui social della stessa Britney, un po' arrabbiata e un po' divertita.

Lo sfogo di Britney - "Qualcuno ha detto che ho avuto comportamenti maniaci in un ristorante - scrive Brtiney Spears su Instagram - Gesù, ero molto lusingata che il cameriere mi avesse portato dello champagne per aggiungerlo alla mia Red Bull. Sono sicura di aver causato un miliardo di risate mentre mi guardavate mentre sembrano Shrek in un ristorante. Anche il mio migliore amico non vedeva l’ora di inviarmi il video. So che le notizie sono tutte concentrate sul fatto che fossi un po' ubriaca in un ristorante. Ed è come se guardassero ogni mia mossa! Sono così lusingata che parlino di me come una pazza, poi hanno anche il coraggio di parlare di tutte le cose negative che sono successe nel mio passato! Lo so, tutti fanno il tifo per me e tutti e si assicurano di dare un’occhiata e condividere la mia foto scioccante in cui sembro Shrek. Ero dannatamente orribile, ma c’erano anche altre foto in cui ero normale. In ogni caso, sono solo annoiata e mi sono messa a scrivere questo pensiero come una dannato idiota".