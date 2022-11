Britney Spears di nuovo nuda: "Mi piace fare schifo" | Ma i social insorgono

La popstar ha condiviso l'ennesimo scatto hot in cui appare senza veli, con le mani a coprire il seno, e una emoticon a forma di fiore per nascondere le parti intime, in una vasca da bagno. A lasciare perplessi i suoi follower però, ormai abituati agli exploit osé della loro beniamina, non è stata la foto, bensì la criptica didascalia: "Mi piace fare schifo...”, ha scritto la cantante: "“Mai foto professionali… fare schifo mi viene facile!!! Continuate ad applaudire...".

Lo scatto ha letteralmente scatenato i social. Alcuni hanno chiesto come mai Instagram non abbia ancora censurato e oscurato il post, molti invece hanno espresso le loro preoccupazioni per la "deriva" della popstar: "Sono turbato da queste foto, siamo sicuri che stia bene?" e ancora: "È davvero triste quando il tuo idolo d'infanzia diventa così... qualcuno la aiuti», oppure: "Ha toccato il fondo" e infine: "Ho letto la didascalia 3 volte e sono ancora confuso".

L'invito ad applaudirla potrebbe essere rivolto ai tanti hater che negli ultimi tempi l'hanno attaccata proprio per via del suo atteggiamento disinibito sui social.



Negli ultimi mesi, soprattutto dalla fine della tutela legale paterna durata 13 anni, la reginetta del pop, 41 anni il prossimo 2 dicembre, non ha infatti perso occasione per finire sotto i riflettori a causa dei suoi scatti bollenti.



Ad agosto era sceso in campo anche l'ex marito Kevin Federline, che, in un'intervista in tv aveva rivelato: "Da diversi mesi i ragazzi (Sean Preston, 16 e Jayden, 15 anni, i due figli che condivide con la popstar, ndr) non vedono la madre. Hanno preso la decisione di non andare al suo matrimonio, erano felici per lei, ma hanno preferito non esserci”.

Federline aveva anche sottolineato come fosse stato difficile mantenere il caos, che circonda la vita della sua ex moglie, il più lontano possibile dai ragazzi e che i 13 anni della controversa tutela del padre di Britney invece che "condannarla" l'avevano letteralmente "salvata".

Proprio l'ex marito aveva raccontato come i numerosi selfie nudi condivisi dalla star sui social avessero provocato numerosi contraccolpi sui due figli adolescenti, mettendoli fortemente a disagio. "Mi sono dovuto scusare con i miei figli per le conseguenze che certi scatti potrebbero avere nelle loro vite. Cerco di spiegare loro: ‘Guardate, forse è solo un altro modo in cui cerca di esprimersi vostra madre’. Ma ciò non toglie il fatto che lei continua a pubblicare quelle immagini. È dura. Non riesco a immaginare come ci si sente ad essere un adolescente che deve andare al liceo dopo tutto questo".



La risposta di Britney non si era fatta attendere e in un lungo post la popstar aveva replicato, addolorata e rattristata soprattutto ad uno dei figli, Jayden, che in un'intervista aveva detto: "Non c'è odio... ma ci vorrà molto tempo e molti sforzi per riparare questa relazione fratturata. Voglio solo che migliori mentalmente. Quando starà meglio, voglio davvero rivederla. Ti voglio molto bene, spero per te il meglio. Forse un giorno potremo sederci così e parlare di nuovo".

La Spears gli aveva così replicato: "Ho fatto del mio meglio per essere la persona migliore che potevo essere. Finalmente a 40 anni senza i vincoli a cui la mia famiglia mi ha sottoposto, dico a mio figlio Jayden che gli mando tutto l'amore del mondo ogni giorno per il resto della mia vita!!!!".

A giugno Britney ha sposato il suo Sam Asghari durante una cerimonia sontuosa e regale con tanto di carrozza con il cavallo bianco e un meraviglioso abito da sposa.