I figli di Britney Spears si rifiutano di incontrarla da mesi: troppi nudi social| Lei risponde: "Ho dato tutto per loro"

Britney Spears replica su Instagram alle dure affermazioni dell'ex marito Kevin Federline , che pochi giorni fa ha rotto il silenzio e in un'intervista in tv ha rivelato: "Da diversi mesi i ragazzi ( Sean Preston, 16 e Jayden, 15 anni , i due figli che condivide con la popstar, ndr) non vedono la madre. Hanno preso la decisione di non andare al suo matrimonio, erano felici per lei, ma hanno preferito non esserci”.



E non è tutto.

Federline

ha anche sottolineato come sia stato difficile mantenere il caos, che circonda la vita della sua ex moglie, il più lontano possibile dai ragazzi e che i 13 anni della controversa tutela del padre di Britney l'abbiano letteralmente "salvata".

"Tutta questa cosa è stata difficile da gestire con i ragazzi. È stata dura. È la cosa più impegnativa che abbia mai dovuto fare in vita mia", ha detto il rapper e ballerino, che racconta come i numerosi selfie nudi condivisi dalla star quarantenne sui social abbiano provocato numerosi contraccolpi sui due adolescenti, mettendoli fortemente a disagio. "Mi sono dovuto scusare con i miei figli per le conseguenze che certi scatti potrebbero avere nelle loro vite. Cerco di spiegare loro: ‘Guardate, forse è solo un altro modo in cui cerca di esprimersi vostra madre’. Ma ciò non toglie il fatto che lei continua a pubblicare quelle immagini. È dura. Non riesco a immaginare come ci si sente ad essere un adolescente che deve andare al liceo dopo tutto questo".

In una storia Instagram

Britney Spears

si è detta molto dispiaciuta e rattristata delle accuse: "Come tutti sappiamo, crescere dei ragazzi adolescenti non è mai facile per nessuno. Mi preoccupa il fatto che il motivo sia legato al mio profilo Instagram, era molto prima di Instagram. A loro dato loro tutto, solo una parola: doloroso” e poi rivela: "E' stata mia madre a dirmi di dare i miei figli al loro padre.

In un toccante post pubblicato successivamente la popstar ha poi aggiunto: “Sono solo un essere umano e ho fatto del mio meglio, vorrei che i Federline guardassero il video dei ‘big booty’. Altri artisti hanno fatto molto peggio quando i loro figli erano molto giovani. Durante la mia tutela sono stata controllata e monitorata per quasi 15 anni. Dovrei fare molto di più che andare in topless sulla spiaggia. Non mi sorprende affatto il loro comportamento e il loro approccio a ciò che ho dovuto affrontare” ha aggiunto la cantante.

Leggi Anche Britney Spears torna libera: il tribunale revoca la custodia legale

Anche

Sam Asghari,

suo attuale marito, si è sentito chiamato in causa e ha affidato alle sue storie Instagram la sua replica personale in difesa di Britney scrivendo: "Non conosco Kevin e non ho nulla contro di lui a parte il fatto che cerca di diffamare mia moglie" e ha poi aggiunto: "Per chiarire, mia moglie non ha mai postato un selfie di nudo, tranne che del suo sedere, che è piuttosto sobrio in questi giorni. Gli altri post mostravano nudità implicite, come si vedono in qualsiasi pubblicità di creme o saponi.





Asghari

attacco a Federline

Britney, Jamie Spears: "

ha voluto poi concludere con un vero e proprio: "Presto i ragazzi compiranno 18 anni e potranno finalmente prendere le loro decisioni. Potrebbero rendersi conto che la parte più difficile è stata quella di avere come modello di comportamento un padre che non ha lavorato molto negli ultimi 15 anni", accusandolo di essersi "schierarato" con il padre diGli auguro il meglio e spero che in futuro abbia una visione migliore, per il bene di tutte le parti coinvolte. Ma per il momento, tieni il nome di mia moglie fuori dalla bocca".