Dopo la separazione dal marito Sam Asghari ora ha voglia di riavvicinarsi al padre malato, Jamie. Dimenticando così le battaglie legali, vinte dalla pop star, per la tutela. L'indiscrezione è stata lanciata dal sito Tmz, una fonte vicina all'artista ha spifferato. "Britney non vuole rimpianti, teme il rimorso di aver aspettato troppo a lungo”.

Dal canto suo il padre di Britney, Jamie Spears, sarebbe "euforico", non porta nessuno rancore e non vede l'ora di riabbracciarla. Jamie non sta attraversando un periodo facile, entra ed esce dagli ospedali pe runa infezione al ginocchio: "Ha perso più di 25 kg, è estremamente magro", ha aggiunto la fonte.

L'intervista del padre Jamie "Se non fossi intervenuto, mia figlia oggi sarebbe morta": in un'intervista al "Mail on Sunday" il padre di Britney Spears ha parlato in pubblico per la prima volta dopo la fine della custodia legale a cui per quasi 14 anni ha assoggettato la figlia. Jamie Spears ha difeso la sua condotta spiegando che ama la figlia "con tutto il cuore e con tutta l'anima".

La battaglia legale Jamie Spear aveva ottenuto di applicare a Britney un istituto legale riservato a persone molto anziane o non più in grado di intendere e di volere dopo che la figlia aveva avuto un paio di collassi nervosi sotto i flash dei fotografi. La battaglia legale della pop star per liberarsi dal giogo paterno era culminata a settembre 2021 quando un tribunale di Los Angeles aveva dichiarato illegale la tutela e Britney per la prima volta in anni aveva avuto accesso a una carta di credito.

Jamie ha detto al tabloid britannico di non voler vuotare completamente il sacco per non far precipitare Britney "in un buco nero" peggiore di prima. "E' stato un inferno, ma non so se, senza la tutela, lei sarebbe ancora viva. Per proteggere lei, per proteggere i ragazzi la tutela era un ottimo strumento. Senza, non so se li avrebbe avuti indietro", ha detto a proposito di Preston e Jayden, i figli adolescenti di Britney e Kevin Federline, che vivono da anni con il padre.