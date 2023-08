Lo pop star vuole celebrare il 20esimo anniversario della collaborazione con l'amica, "Me Against the Music", del 2003

Madonna pronta per il tour Madonna, che ha festeggiato il suo 65esimo compleanno a Lisbona, in Portogallo, la scorsa settimana con i suoi sei figli, si sta preparando alle prove per il suo tour dopo che è stata ricoverata d'urgenza in un reparto di terapia intensiva di New York. E sta già facendo progetti per il prossimo anno dopo essere stata costretta a riprogrammare i suoi concerti. Così vuole che la Spears appaia in una delle sue cinque date a Los Angeles a marzo.

Amiche da sempre Madonna è da sempre una amica di Britney Spears, tanto che per lei si è battuta in tempi non sospetti per il famoso #freebritney. Tanto che la regina del pop ha dichiarato nel 2022 di avere un desiderio e in una diretta su Instagram ha confessato: "Un tour mondiale? Oh certo, ci sto pensando, magari negli stadi, io e Britney Spears, che dite?".

Il progetto del tour Il progetto è tornato in auge dopo la separazione di Britney. Madonna vuole celebrare il 20esimo anniversario della loro collaborazione di successo, "Me Against the Music", pubblicata nell'ottobre 2003. "Madonna originariamente voleva che Britney si unisse a lei in tournée quest'anno - dice una fonte a Page Six - Tutto è stato rimandato a causa della sua malattia, ma vuole comunque che Britney si unisca a lei al Kia Forum".

Il famoso bacio Madonna e Britney si conoscono dal 2001, da quando la Spears è andata a vedere un suo concerto, e da allora non hanno mai smesso di essere amiche e di sostenersi a vicenda. Nella memoria di tutti è rimasta impressa la famosa scena cult: risale al 2003 quando sul palco degli Mtv Video Music Awards le due si baciarono in bocca lasciando tutti senza parole. La Principessa del Pop si è unita a Madge per l'ultima volta sul palco durante il "Sticky & Sweet Tour" a novembre 2008, un anno dopo il suo divorzio da Kevin Federline. La Spears, che è tornata in "libertà" nel novembre 2021, non si esibisce in pubblico dall'ottobre 2018, anche se la settimana scorsa Page Six ha dato la notizia che sta pianificando un nuovo album dopo il suo ultimo divorzio dal 29enne Asghari. .