Britney Spears festeggia la libertà dal padre con una vacanza in nudo integrale

Cosa c'è di meglio di festeggiare la libertà che mettendosi completamente... in libertà? Deve averlo pensato Britney Spears che sta festeggiando la sospensione della tutela legale di suo padre che l'ha oppressa per anni con una vacanza nel pacifico . Vacanza vissuta in larga parte completamente nuda , come ha voluto testimoniare con numerosi scatti su Instagram.

Leggi Anche Britney Spears è "libera": il padre sospeso dal ruolo di tutore legale

Da tempo Britney ha abituato i suoi fan a queste uscite senza veli via social. Una voglia di esprimersi senza tabù o infingimenti che lei stessa ha voluto spiegare in un post di qualche settimana fa.

Adesso però ha un motivo in più per festeggiare, ovvero la libertà dal padre oppressore contro cui lottava da anni. Per farlo è volata in un atollo del pacifico, un vero paradiso dove ha deciso di mettersi a contatto con la natura del posto senza barriere. E così, oltre alle ormai tradizionali foto in topless, eccola anche in nudo integrale, di fronte a una vasca idromassaggio. "Giocare nel Pacifico non ha fatto mai male a nessuno" ha scritto a commento della carrellata di scatti, aggiungendo un "Psss non ci sono editing di foto, la vasca curva..." casomai qualcuno, vedendo la strana linea della vasca avesse pensato che le immagini fossero state ritoccate per snellire la sua linea.

In poche ore il post ha ottenuto più di 2 milioni di like e commenti a profusione. Tra questi anche quello di Paris Hilton, vecchia amica di Britney e anni fa compagna di notti brave... "Adoro vederti così libera e felice - ha scritto Paris -. Lo meriti. Ti voglio bene B".

POTREBBE INTERESSARTI: