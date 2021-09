Britney Spears si sposa: ecco l'anello di fidanzamento

Dopo tante brutte notizie, finalmente una bella. Britney Spears ha annunciato sui social il suo fidanzamento ufficiale con il personal trainer Sam Asghari, incassando in poche ore milioni di visualizzazioni. La principessa del pop, 39 anni, ha postato su Instagram un breve video in cui mostra l'anulare con un anello di diamanti e commenta: "Non ci posso credere!".