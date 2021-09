Britney Spears questa volta regala un "retro di copertina" ai fan: "Questo è il mio c..o!"

Nell’ultimo periodo Britney Spears si è mostrata più volte sui social in topless. "Voglio sentirmi leggera, nuda come sono nata" aveva scritto durante l'estate coprendo il suo décolleté solo con le mani. La popstar continua con questi scatti "in libertà" mostrando questa volta il suo lato B e poi aggiungendo anche un video esplicativo in cui dimostra le sue reali forme senza alcun bisogno di filtri...

Prima una foto in bagno in cui è ritratta girata di spalle allo specchio solo con un micro perizoma nero. “Questo è il mio c..o" ha scritto nella caption la stella del pop per dimostrare di essere in gran forma. Poi il video dallo stesso luogo con la didascalia: "Ecco un video in modo che possiate vedere che questo è davvero il mio c..o!!!! Niente filtri. Mi sono fotografata con un selfie stick e lo farò sempre".

Britney ha risposto così alle accuse di fotoritocco ricevute dopo aver postato la foto. Intanto alla soglia dei 40 anni (il prossimo 2 dicembre) e a dispetto delle malelingue, continua a mettere in mostra un fisico tonico e asciutto.

Intanto per lei è arrivata una svolta decisiva nell'aspra battaglia legale con il padre: Jamie Spears ha presentato una richiesta per mettere fine alla custodia legale degli asset della figlia, che controlla da 13 anni. "Se Britney vuole mettere fine alla custodia e ritiene di poter gestire la sua vita, allora è giusto che abbia una chance", si legge nella documentazione depositata in tribunale e riportata dai media americani. Attesa per la prossima udienza fissata per fine settembre.