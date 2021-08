Per Britney Spears un'estate in topless: "Voglio sentirmi leggera, nuda come quando sono nata"

Per Britney Spears questa è l'estate delle liberazione. Liberazione dal controllo del padre, ma anche da certe convenzioni che la opprimevano. E così ecco una nuova serie di foto a seno nudo che però questa volta ha voluto spiegare. "Volevo vedermi in un modo più leggero... nuda... nel modo in cui sono nata - ha scritto in un lungo post su Instagram -. Io sono una donna... una donna bella e sensibile che ha bisogno di guardarsi nella sua forma più pura!".

Britney ha aperto il suo post con un ironico riferimento all'opulenza del suo seno ("No ragazzi... non mi sono operata alle tette in solo una settimana e nemmeno sono incinta... ho queste tette perché mi sono abbuffata di cibo!"), per poi passare a spiegare il perché di tutte queste foto di nudo (per quanto Instagram lo permetta) pubblicate nell'ultimo mese. Pubblicazioni che finora erano avvenute senza commenti, al punto che qualcuno aveva avanzato l'ipotesi che a pubblicare non fosse Britney.

"Voglio che capiate qual è la mia idea sul mostrare il corpo! - ha scritto -. Secondo c'è un po' di confusione nel capire quando una donna vuole essere sexy e quando invece vuole solo togliersi uno strato di dosso. Non sto parlando di strip club o esibizioni. In maniera molto più pratica pensate di trovarvi nella vostra macchina in piena estate indossando una stupida maglietta a maniche lunghe! La reazione immediata di qualunque donna dopo essersi tolta quella maglietta sarebbe quella di SENTIRSI DANNATAMENTE MEGLIO. E inoltre pensereste di essere anche più belle".

"Ho fatto miliardi di spettacoli in cui ho fatto questa cosa e con mio orrore... a volte non era così bello. TROPPE VOLTE ed è imbarazzante da morire ma nella mia immaginazione è stato fantastico! - ha continuato -. Voglio dire, non voglio che nessuno veda la grande fossetta sul mio culo, ma sento che esibirmi mi ha reso troppo consapevole del mio corpo e questo non è attraente...". "Ad ogni modo scommetto che vi starete chiedendo perché esporre il mio corpo ORA... - ha quindi scritto Britney -. Beh, è perché sono nata in questo mondo nuda e sinceramente mi sento come se il peso del desiderio avesse gravato sulle mie spalle e mi avesso fatto vedere me stessa in quel modo! Volevo vedermi in un modo più leggera... nuda... come sono nata e per me guardare le mie foto di quando poso è folle la psicologia nel vedermi nella mia forma più pura fa trasparire il dolore... le lacrime... e fardelli pesanti non rappresentano quello che sono. Io sono una donna …. una bella e sensibile donna che ha bisogno di guardarsi nella mia forma più pura!".

Dopodiché la cantante ha spiegato le sue intenzioni per il futuro. "No … non farò foto in topless per il resto della mia vita perché diventerebbe noioso ma sicuramente aiuta quando hai bisogno di essere illuminato! E ammetterò che i commenti di FREE BRITNEY dopo che mi sono tolta la maglietta sono stati davvero fottutamente divertenti !!! i miei fan sono sempre stati così dannatamente fantastici e ti amo tutti!".

