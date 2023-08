Madonna compie 65 anni, annunciate le nuove date del "Celebration Tour"

Nei piani originali, il Celebration Tour, organizzato dalla star per festeggiare i 40 anni di carriera, avrebbe dovuto toccare 43 città in tutto il mondo, undici in Europa. Poi, dopo il malore, il cambio di programma e ora le nuove date. Dopo la data di Londra, al via il tour nordamericano il 13 dicembre al Barclays Center di Brooklyn, New York, che durerà fino ad aprile 2024 con l'ultimo concerto al Palacio de los Deportes di Città del Messico. Annullati, invece, i concerti a San Francisco, Las Vegas, Phoenix, Tulsa, Oklahoma Nashville e Tennessee a causa di conflitti di programmazione. Confermate le date italiane del 23 e 25 novembre al Mediolanum Forum di Assago.

La promessa ai fan

Subito dopo il malore che ha spaventato i fan, Lady Ciccone era tornata sui social per ringraziare tutti per i tanti messaggi d'affetto ricevuti. "Ho sentito il vostro amore" ha scritto su Instagram. "Il mio primo pensiero quando mi sono svegliata in ospedale sono stati i miei figli. Il mio secondo pensiero è stato che non volevo deludere nessuno che avesse comprato i biglietti per il mio tour. Inoltre non volevo deludere le persone che hanno lavorato instancabilmente con me negli ultimi mesi per creare il mio spettacolo, odio deludere qualcuno" ha aggiunto la cantante. Lasciando poi una promessa ai fan: "Il piano attuale è riprogrammare la tappa nordamericana del tour e iniziare a ottobre in Europa. Io non potrei essere più grata per le vostre cure e il vostro sostegno". Promessa, a quanto pare, mantenuta proprio in occasione del suo compleanno.