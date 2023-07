Ha infatti pubblicato un nuovo video sui social, un mese dopo essere stata dimessa dall'ospedale. "L'essere in grado di muovere il mio corpo e ballare anche solo per un po' mi fa sentire la stella più fortunata del mondo", ha commentato su Instagram citando il titolo di una delle hit "Lucky Star" contenuta nel primo album.

"Grazie a tutti gli amici e ai miei fan, siete anche voi le mie buone stelle! Buon 40esimo anniversario al mio primo album", ha continuato. Madonna ha quindi mantenuto una promessa fatta durante il ricovero in ospedale. "Il mio obiettivo ora è la mia salute e il recupero delle forze. Vi assicuro che tornerò prima possibile! Il piano attuale è riprogrammare la tappa nordamericana del tour e iniziare a ottobre in Europa. Io non potrei essere più grata per le vostre cure e il vostro sostegno", aveva scritto su Instagram.

Madonna si è lasciata in peggio alle spalle, come aveva chiarito in un messaggio lanciato sui social qualche giorno fa. La cantante aveva infatti pubblicato una foto mentre abbraccia un enorme mazzo di rose rosa, corredato da un messaggio di affetto per i fan: "Una sola rosa può essere il mio giardino. Un solo amico il mio mondo". Dopo i giorni in ospedale la cantante era stata trasferita nella sua casa di New York. Riportata in vita grazie a un'iniezione di Narcan, negli ultimi giorni erano circolate sul web anche le prime immagini in cui la star era stata immortalata per strada nella Grande Mela.