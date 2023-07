Madonna torna sui social dopo il ricovero in ospedale: "Ho sentito il vostro amore"

Rimandato il tour Celebration

Madonna ha ringraziato tutti per l'"energia positiva, le preghiere e parole di guarigione e incoraggiamento". "Il mio primo pensiero quando mi sono svegliata in ospedale sono stati i miei figli. Il mio secondo pensiero è stato che non volevo deludere nessuno che avesse comprato i biglietti per il mio tour. Inoltre non volevo deludere le persone che hanno lavorato instancabilmente con me negli ultimi mesi per creare il mio spettacolo, odio deludere qualcuno" ha aggiunto la cantante. A causa del malore, infatti, il tour mondiale "Celebration", il cui inizio era previsto per il 15 luglio a Vancouver e organizzato da Lady Ciccone per festeggiare i suoi 40 anni di carriera, è stato rimandato. Pare che a compromettere la sua salute siano state proprio le dure prove di preparazione alla tournée, al punto che i suoi amici temevano che potesse fare la fine di Michael Jackson, morto durante la preparazione di un tour. Madonna, invece, ce l'ha fatta. Riportata in vita grazie a un'iniezione di Narcan, nelle ultime ore sono circolate sul web anche le prime immagini dopo il ricovero in ospedale. La star è stata immortalata per strada a New York e le foto non lasciano dubbi sulla sua ripresa.