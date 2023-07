Madonna, gli amici preoccupati: "Farà la fine di Michael Jackson"

Secondo chi le è vicino la pop star si sta sfiancando con le prove del tour per competere sul palco con artiste più giovani come Taylor Swift e Pink

La pop star si sta sfiancando per prepararsi al suo prossimo tour: "Vuole competere con cantanti più giovani come Taylor Swift e Pink ", hanno detto al Sun. Il suo desiderio di non sfigurare e il conseguente impegno eccessivo sarebbe la causa del malore improvviso che l'ha fatta finire in terapia intensiva. "Se continua così farà la fine di Michael Jackson ", hanno detto.

"Stava facendo gli straordinari, ma ha chiaramente esagerato. E le persone intorno a lei le hanno ricordato che non ha più 45 anni, figuriamoci 25. Aveva bisogno di calmarsi" hanno raccontato al Sun alcuni suoi amici. La paura è quella che possa ripetersi la sotria già successa nel 2009, quando Michael Jackson morì improvvisamente durante la preparazione del This is it tour.

La competizione con le cantanti più giovani I concerti di Taylor Swift e di Pink sono stati spettacolari e con il suo Celebration Tour, Madonna non vuole essere da meno. Per far loro concorrenza si sarebbe sottoposta a prove estenuanti che hanno messo a dura prova la sua resistenza fisica. "Era di buon umore prima di sentirsi male, ma alcuni amici l'avevano incoraggiata ad andare più cauta e a riposarsi a causa del programma estenuante che aveva davanti a sé", hanno raccontato. "Tutti hanno pensato che sarebbe potuto succedere qualcosa di brutto, ma solo pochi sono stati abbastanza coraggiosi da dirle che erano preoccupati" hanno aggiunto.