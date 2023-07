Riuscirà Madonna a iniziare il suo tour mondiale “Celebration” in programma il 15 luglio a Vancouver? La popstar si trova nella sua casa di New York dove non riesce nemmeno ad alzarsi dal letto , dopo essere stata ricoverata in ospedale per una grave infezione batterica.

Dopo aver lavorato tutto il giorno con Katy Perry, Madonna è stata trovata senza sensi accasciata sul pavimento nella sua casa di New York. La cantante, 64 anni, è stata portata d'urgenza in terapia intensiva e intubata e le sue condizioni sono apparse tanto disperate che la famiglia era pronta al peggio. Ma alcune fonti dicono che nei giorni precedenti il malore la popstar appariva magra e stanca.

Nelle ore prima ha lavorato 24 h su 24 Una fonte ha raccontato al Sun che Madonna, nelle ore precedenti il malore, è stata a lungo in sala di registrazione con Katy Perry perché le due hanno già lavorato insieme ma non sono mai riuscite a pubblicare qualcosa. “Madonna ha lavorato 24 ore su 24 per assicurarsi che sia la sua musica che il suo tour mondiale non fossero secondi a nessuno” hanno riferito.

Il tour partirà? Mentre il tour mondiale di Madonna resta in dubbio, una fonte ha detto: "Ovviamente tutto è stato sospeso ora, ma il fatto che fosse in studio con Katy Perry poche ore prima di essere portata d'urgenza in terapia intensiva mostra quanto fosse determinata ad andare avanti nonostante non si sentisse bene".



Di che infezione si tratta Non è ancora chiaro quale tipo di infezione abbia contratto Madonna, ma pare che l'intensa preparazione per il suo tour e gli estenuanti allenamenti potrebbero averla resa più suscettibile. In una foto postata su Instagram quattro giorni prima del suo ricovero in ospedale con la didascalia "la calma prima della tempesta", viene mostrata sdraiata sul pavimento mentre indossa una tuta nera e calze a rete ed appare impeccabile come sempre, ma molto magra.