Madonna, nuovo tour mondiale: in Italia unica data al Forum di Assago

L'appuntamento da non perdere è fissato per il 23 novembre 2023 . I fan potranno ascoltare i brani più iconici dell'artista femminile, che ha venduto più biglietti in tutto il mondo. Dopo otto anni di assenza nel Bel Paese la Material Girl si esibisce quindi di nuovo davanti al pubblico italiano con uno spettacolo, che si preannuncia essere elettrizzante e indimenticabile.

L'Italia è da sempre e comunque nel cuore della popstar, che in agosto ha voluto festeggiare proprio nel Belpaese il suo 64esimo compleanno. Reduce del lancio di "Break my Soul" con Beyoncé, ultimo singolo pubblicato, ha soffiato le sue candeline a Noto. In Sicilia circondata dalla sua famiglia a fianco di Rocco Ritchie e David Banda, Mercy e le gemelline Estere e Stella.



La data milanese farà parte del tour mondiale 'The Celebration Tour', durante il quale l'artista ripercorrerà tutti i suoi più grandi successi degli ultimi quarantanni.

Madonna ha annunciato il tour in un iconico video virale che strizza l'occhio al suo innovativo film 'Truth or Dare'. Il video vede la partecipazione di nomi illustri come Diplo, Judd Apatow, Jack Black, Lil Wayne, Bob The Drag Queen, Kate Berlant, Larry Owens, Meg Stalter, Eric Andre e si conclude con Amy Schumer che sfida la superstar mondiale ad andare in tour e a esibirsi con i suoi quattro decadi di grandi successi. Madonna, l'artista femminile solista che ha venduto più biglietti in tutto il mondo, accetta la sfida annunciando 'The Celebration Tour', che metterà in luce il suo impareggiabile repertorio degli ultimi 40 anni.

Prodotto da Live Nation, il tour mondiale che toccherà 35 città prenderà il via in Nord America sabato 15 luglio alla Rogers Arena di Vancouver (Bc), con tappe a Detroit, Chicago, New York, Miami, Los Angeles e altre ancora, prima di approdare in Europa dove toccherà 11 città in autunno, tra cui Londra, Barcellona, Parigi e Stoccolma. 'The Celebration Tour' si concluderà ad Amsterdam, in Olanda, venerdì 1° dicembre allo Ziggo Dome. "Sono entusiasta di esplorare il maggior numero di canzoni possibile, nella speranza di offrire ai miei fan lo spettacolo che stanno aspettando", ha affermato Madonna. 'The Celebration Tour' offrirà un'esperienza unica con l'ospite speciale Bob the Drag Queen, alias Caldwell Tidicue, in tutte le date del tour mondiale. Il nuovo brano di Madonna, 'Back that Up to the Beat', sarà in tutte le radio italiane a partire da venerdì 27 gennaio.







Esattamente un anno fa la popstar, da sempre amica di Britney Spears, aveva dichiarato di avere un desiderio e in una diretta su Instagram aveva confessato: "Un tour mondiale? Oh certo, ci sto pensando, magari negli stadi, io e Britney Spears, che dite?".

Il suo desiderio ha preso adesso forma e sta per realizzarsi, chissà se con lei sul palco troveremo anche l'amica Britney.