Madonna e Beyoncé seminude per il lancio di "Break my soul": un duetto tra regine super sexy

Madonna e Beyoncé appaiono seminude in uno scatto postato sulle sue Instagram Stories da Miss Ciccone , per promuovere la sua collaborazione con l'ex Destiny's Child, nel nuovo remix di "Break my soul", il singolo che ha anticipato l'uscita di "Renaissance", ultimo album di inediti di Beyoncé. La Material Girl appare inguainata in un bustier dalla scollatura super hot e una serie di collane al collo. La diva del pop americano è invece sdraiata a seno nudo e lingerie trasparente. Sexy e irresistibili.

E irresistibile è anche il brano, pubblicato venerdì da Beyoncé, che ha chesto a Madonna di "prestarle" la sua voce tratta da una registrazione di Lady Ciccone di circa trent'anni fa, un frammento di "Vogue", hit di Madonna datata 1990, di cui Beyoncé ha campionato alcune parti per la sua canzone.

In

"Vogue" Madonna

Greta Garbo, Katharine Hepburn, Lauren Bacall, Marlene Dietrich, Marilyn Monroe, Ginger Rogers, Grace Kelly, Fred Astaire, Marlon Brando, Bette Davis e James Dean

Beyoncé

Aaliyah, Nina Simone

Solange Knowles.

celebrava alcuni miti di Hollywood (tra cui).ha invece voluto dare il nome alle iconiche donne di colore nella musica, tra cuie sua sorella,Aggiungendo ovviamente l’amica e collega Queen Mother Madonna e se stessa.

Il remix arriva dopo le innumerevoli polemiche sorte dopo l'uscita del suo "Renaissance". Beyoncè è stata infatti prima criticata per aver inserito in "Heated", una delle sedici canzoni del disco, una parola, "spaz", che nella lingua parlata significa “scatenarsi” ma è anche l’abbreviazione di “spastico”, giudicata un grave insulto per i disabili. Dopo per il campionamento non autorizzato di "Milkshake" di Kelis nella sua "Energy".