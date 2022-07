Arriva "Renaissance", il nuovo album di Beyoncé: fan furiosi per la rottura dell'embargo

" Renaissance " è il settimo lavoro della cantante vincitrice di 28 Grammy, venti dei quali da solista, e il primo dopo "Lemonade" del 2016. Già a giugno la popstar aveva fatto uscire il primo single, " Break My Soul ". "Creare questo album mi ha permesso di sognare e trovare una via di fuga in un momento spaventoso per il mondo", aveva spiegato. L'uscita del disco ha, però, mandato su tutte le furie i fan a causa della rottura dell'embargo .

Ma cosa è successo? La data ufficiale di uscita di "Renaissance" sarebbe dovuta essere venerdì 29 luglio ma, secondo Variety, già

prima della mezzanotte

brani in formato flac "di alta qualità e che certamente sembrano provenienti dall'album" sono stati resi pubblici online.

Mentre il team della cantante lavorava freneticamente per togliere dalla rete i

file illegali

, alcuni fan di Queen B confermavano di aver trovato il disco e di averlo acquistato. Ma non tutti: i più affezionati, infatti, non hanno partecipato a questa operazione, ma al contrario hanno implorato: "Non rovinate questo momento per tutti".

Ora l'album è disponibile legalmente per tutti. Al suo interno 16 brani: "I’m That Girl", "Cozy", "Alien Superstar", "Cuff It", "Energy", "Break My Soul", "Church Girl", "Plastic Off the Sofa", "Virgo’s Groove", "Move", "Heated", "Thique", "All Up in Your Mind", "America Has a Problem", "Pure/Honey" e "Summer Renaissance". In copertina Beyoncé come Lady Godiva nel quadro del pittore John Collier del 1898, ma in versione aggiornata. L'obiettivo della casa discografica sarebbe quello di vendere

3 milioni di copie in tre mesi