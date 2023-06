La popstar , ricoverata per una grave infezione batterica , stando a quanto ha comunicato il suo manager, ora si sta riprendendo e non si trova più in terapia intensiva. Ma la situazione è stata davvero seria, tanto che i suoi familiari hanno temuto il peggio. Secondo quanto riportato dal "Daily Mail", un parente della cantante avrebbe detto che si è temuto morisse. "Negli ultimi due giorni, nessuno sapeva quale direzione avrebbe preso la situazione - ha detto il parente - e la sua famiglia si stava preparando al peggio". Proprio per questo la situazione è stata tenuta segreta fin da sabato scorso: "Tutti pensavano che avremmo potuto perderla".

La famiglia di Madonna è decisamente numerosa. La popstar ha avuto sei figli: Lourdes Leon, 26 anni; Rocco, Ritchie 22 anni; David Banda, 17 anni; Mercy, 17 anni; e le gemelle Stella ed Estere, di 10 anni. Secondo quanto ha riportato il "New York Post", Lourdes è stata al fianco della madre durante tutto il ricovero. Madonna ha inoltre tre sorelle, Paula, Melanie e Jennifer, e tre fratelli, Martin, Christopher e Mario. Il quarto fratello, Anthony, è morto a febbraio per un cancro alla gola e un'insufficienza respiratoria, all'età di 66 anni.

Una fonte della famiglia ha raccontato al "Daily Mail" che il malore della sorella e l'improvviso ricovero ha di fatto unito tutti i familiari. Secondo i parenti della popstar incidere sul crollo, oltre all'infezione, sarebbe stato l'enorme stress psico-fisico al quale Madonna si è sottoposta nelle ultime settimane per preparare l'imminente tour mondiale. Una circostanza che ricorda in maniera inquietante la morte di Michael Jackson, avvenuta mentre era nel pieno delle prove dello spettacolo che avrebbe dovuto mettere in scena a Londra nel 2009, con 50 date tutte esaurite.

"Quanto è accaduto è servito a ricordarle che doveva prendersi cura di se stessa - ha detto il parente che ha parlato al tabloid inglese -. Questo l'ha davvero svegliata. Non ha vissuto una vita sana come avrebbe dovuto per la sua età e negli ultimi due mesi si è consumata. Pensa di essere ancora giovane quando, in realtà, non lo è più. Crede anche di essere invincibile". Fortunatamente l'epilogo non è stato quello tragico riservato a Michael Jackson, ma a quanto pare ci è mancato davvero poco.