"Stava facendo gli straordinari, ma ha chiaramente esagerato". Gli amici di Madonna sono seriamente preoccupati per lei . "Vuole competere con cantanti più giovani come Taylor Swift e Pink", hanno detto al Sun, aggiungendo: "Aveva bisogno di calmarsi". La paura è quella che possa ripetersi la storia già successa nel 2009, quando Michael Jackson morì improvvisamente durante la preparazione del "This is it" tour. "Tutti hanno pensato che sarebbe potuto succedere qualcosa di brutto, ma solo pochi sono stati abbastanza coraggiosi da dirle che erano preoccupati" hanno aggiunto. Pare che Madonna trascorresse 12 ore al giorno a preparare il tour "Celebration".

L'unico comunicato ufficiale

Subito dopo la notizia del ricovero di Madonna, il manager Guy Oseary aveva comunicato con un post su Instagram nella serata del 28 giugno che la cantante stava attraversando un momento molto delicato. "Sabato 24 giugno Madonna ha sviluppato una grave infezione batterica che ha portato al ricovero per alcuni giorni in terapia intensiva", ha scritto, aggiungendo: "La sua salute sta migliorando ma è ancora sotto il controllo dei medici. Ci si aspetta una guarigione completa”. Aveva poi spiegato: "In questo momento è necessario sospendere ogni impegno, incluso il tour. Condivideremo ulteriori dettagli appena li avremo, così come una nuova data di partenza del tour e quelle degli show riprogrammati". Ancora a oggi non si hanno notizie certe e ufficiali sul tour che toccherà 35 città dovrebbe prendere il via in Nord America sabato 15 luglio alla Rogers Arena di Vancouver (Bc), con tappe a Detroit, Chicago, New York, Miami, Los Angeles e altre ancora, prima di approdare in Europa dove toccherà 11 città in autunno, tra cui Milano: in programma 2 date in Italia il 23 e 25 novembre al Mediolanum Forum di Assago, dopo otto anni di assenza nel Bel Paese.