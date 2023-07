Madonna è tornata di nuovo, a distanza di pochi giorni, sui social dopo il ricovero in ospedale per una grave infezione batterica a causa della quale ha trascorso anche alcuni giorni in terapia intensiva.

Il messaggio "Una sola rosa può essere il mio giardino. Un solo amico il mio mondo", ha scritto Madonna su Instagram. Dopo i giorni in ospedale la cantante era stata trasferita nella sua casa di New York. Riportata in vita grazie a un'iniezione di Narcan, negli ultimi giorni erano circolate sul web anche le prime immagini in cui la star era stata immortalata per strada nella Grande Mela.

Sui social Madonna è tornata sui social oltre una settimana fa, rompendo il silenzio: "Ho sentito il vostro amore" ha scritto su Instagram. Rassicurando poi tutti i fan e pubblicando la prima foto dopo le notizie sulla sua salute: "Sono sulla strada della guarigione e sono incredibilmente grata per tutte le benedizioni della mia vita".

Il tour Nel messaggio social Madonna ha spiegato che il suo primo pensiero quando mi era svegliata in ospedale erano stati i suoi figli, "il mio secondo pensiero è stato che non volevo deludere nessuno che avesse comprato i biglietti per il mio tour. Inoltre non volevo deludere le persone che hanno lavorato instancabilmente con me negli ultimi mesi per creare il mio spettacolo, odio deludere qualcuno" ha aggiunto la cantante. Ancora massimo riserbo e nessuna notizia ufficiale per il tour mondiale "Celebration", il cui inizio era previsto per il 15 luglio a Vancouver e organizzato da Miss Ciccone per festeggiare i suoi 40 anni di carriera, che intanto è stato rimandato a data da destinarsi.