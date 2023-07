A un mese dal ricovero in ospedale per un'infezione batterica

Un mese dopo il ricovero in terapia intensiva per un'infezione batterica la regina del pop Madonna riflette su come i suoi cari l'abbiano aiutata, e lo stiano ancora facendo, a guarire e postando alcuni scatti in cui abbraccia il figlio David, 17 anni, e la figlia Lourdes, 26 dice: "L'amore della famiglia e degli amici è la migliore medicina".

Il lungo post della cantante continua con un pensiero rivolto al suo ruolo di madre: "Come madre puoi davvero lasciarti coinvolgere dai bisogni dei tuoi figli e dal dare apparentemente infinito... Ma alla resa dei conti i miei figli erano lì per me. Ho visto un lato di loro che non avevo mai visto prima. Ha fatto la differenza".

Poi Madonna ringrazia anche gli amici e il suo manager di lunga data, Guy Oseary, per averle regalato una Polaroid "scattata da Andy Warhol di Keith Haring con indosso una giacca con la faccia di Michael Jackson dipinta sopra".

"Così ha fatto l'amore e il sostegno dei miei amici. Se ingrandisci questa immagine che ho in mano vedrai una Polaroid scattata da Andy Warhol di Keith Haring con indosso una giacca con la faccia di Michael Jackson dipinta sopra. Un triangolo perfetto di brillantezza. Artista che ha toccato così tante vite, inclusa la mia.

Ho singhiozzato quando ho aperto questo regalo perché ho capito quanto sono fortunata ad essere viva. E quanto sono fortunata ad aver conosciuto queste persone e tanti altri che non ci sono più. Grazie @guyoseary per questo regalo!

E grazie a tutti i miei angeli che mi hanno protetto e mi hanno permesso di restare per finire di fare il mio lavoro!".

Il ricovero Alle fine di giugno Madonna è stata ricovera d'urgenza in ospedale. Il suo manager Guy Oseary ha confermato la notizia sui social network. "Sabato 24 giugno Madonna ha sviluppato una grave infezione batterica che ha portato a una degenza di diversi giorni in terapia intensiva", ha scritto Oseary, "la sua salute sta migliorando, ma è ancora sotto cure mediche. Si prevede una ripresa completa. In questo momento dovremo sospendere tutti gli impegni, incluso il tour" e ha poi aggiunto: "Condivideremo maggiori dettagli con voi non appena li avremo, inclusa una nuova data di inizio per il tour e per gli spettacoli riprogrammati". La popstar è stata intubata per almeno una notte.



La preoccupazione dei familiari Dopo il suo ricovero, David e Rocco sono stati entrambi fotografati più volte mentre visitavano la madre nell'Upper East Side dopo le dimissioni e fonti confermano a Page Six che anche Lourdes le è stata al fianco durante tutta l'emergenza sanitaria. La situazione è stata davvero seria, tanto che i suoi familiari hanno temuto il peggio. Secondo quanto riportato dal "Daily Mail", un parente della cantante avrebbe detto che si è temuto morisse. "Negli ultimi due giorni, nessuno sapeva quale direzione avrebbe preso la situazione - ha detto il parente - e la sua famiglia si stava preparando al peggio". Proprio per questo la situazione è stata tenuta segreta fin da sabato scorso: "Tutti pensavano che avremmo potuto perderla".

La famiglia di Madonna si è riunita tutta attorno alla popstar, che ha sei figli: Lourdes Leon, 26 anni; Rocco, Ritchie 22 anni; David Banda, 17 anni; Mercy, 17 anni; e le gemelle Stella ed Estere, di 10 anni. Madonna ha inoltre tre sorelle, Paula, Melanie e Jennifer, e tre fratelli, Martin, Christopher e Mario. Il quarto fratello, Anthony, è morto a febbraio per un cancro alla gola e un'insufficienza respiratoria, all'età di 66 anni.

Secondo i parenti della popstar a incidere sul crollo, oltre all'infezione, sarebbe stato l'enorme stress psico-fisico al quale Madonna si è sottoposta nelle ultime settimane per preparare l'imminente tour mondiale. Una circostanza che ricorda in maniera inquietante la morte di Michael Jackson, avvenuta mentre era nel pieno delle prove dello spettacolo che avrebbe dovuto mettere in scena a Londra nel 2009, con 50 date tutte esaurite.



"Quanto è accaduto è servito a ricordarle che doveva prendersi cura di se stessa - ha detto il parente che ha parlato al tabloid inglese -. Questo l'ha davvero svegliata. Non ha vissuto una vita sana come avrebbe dovuto per la sua età e negli ultimi due mesi si è consumata. Pensa di essere ancora giovane quando, in realtà, non lo è più. Crede anche di essere invincibile". Fortunatamente l'epilogo non è stato quello tragico riservato a Michael Jackson, ma a quanto pare ci è mancato davvero poco.