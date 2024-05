Nuovo allarme per la salute mentale di Britney Spears: la popstar rischia di tornare sotto tutela

Preoccupazione per la cantante: fonti riportate da alcuni media americani dicono che "rischia di farsi male e far male ad altri o peggio"

Secondo i media Usa, l'ex principessa del pop rischia di tornare sotto tutela dopo una serie di episodi che hanno messo in pericolo la sua incolumità personale e quella di altri. Secondo Tmz, la popstar è tornata a bere e a prendere droghe, trascurando al contempo il regolare uso di medicinali che dovrebbero aiutarla a stabilizzarne l'equilibrio emotivo. L'uso di stupefacenti per Britney è particolarmente pericoloso alla luce dei vari episodi che in passato hanno mandato la cantante in riabilitazione.

Tgcom24

Gli sbalzi emotivi di Britney Tutto sarebbe precipitato, stando a Tmz, dopo la revoca da parte della magistratura dell'istituto della conservatorship che per 13 anni aveva tenuto la popstar sotto il giogo del padre Jamie. Quel capitolo è ora definitivamente concluso con l'ultimo patteggiamento extragiudiziario in base al quale a fine aprile Britney ha pagato le spese legali sostenute da Jamie nel tentativo di restare in controllo delle azioni (e delle finanze) della figlia. Il quadro descritto dal magazine americano è drammatico: si parla di "sbalzi emotivi radicali" ed episodi di rabbia sfociati nella violenza fisica. "Rischia di farsi male e far male ad altri o peggio", dicono fonti (peraltro anonime) vicine alla popstar.

I problemi con il nuovo fidanzato Paul Soliz A peggiorare le cose sarebbe il nuovo boyfriend Paul Soliz, entrato in scena dopo il divorzio dal terzo marito Sam Asghari. "Paul, condannato per possesso illegale di armi da fuoco, ha preso il controllo della sua casa e della sua vita", paventano le fonti, ricordando l'ultimo violento litigio dei due all'inizio di maggio, quando, dopo una notte passata a bere all'hotel Chateau Marmont di Los Angeles, la cantante è uscita di stanza seminuda con un piede rotto o gravemente slogato. Sarebbe stata l'ultima di una serie di risse tra partner: lo scorso dicembre al Wynn di Las Vegas i due causarono tanti e tali danni che Britney fu costretta a pagare all'albergo migliaia di dollari per le riparazioni.