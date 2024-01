Ho chiuso con la musica". Sul suo profilo Instagram la popstar ha voluto smentire, una volta per tutte, i pettegolezzi su un suo ritorno nell'industria musicale. "Giusto per essere chiari, la maggior parte delle notizie sono spazzatura!!! Continuano a dire che mi rivolgerò a persone a caso per fare un nuovo album... Non tornerò mai più nell'industria musicale!!!", ha detto la cantante, che ha sottolineato come pur non volendo più cantare, non si è allontanata del tutto dal mondo della musica e sta lavorando per altri artisti come gostwriter: "Per quelli di voi che hanno letto il mio libro, ci sono tantissime cose che non sapete su di me... ho scritto più di 20 canzoni per altre persone negli ultimi due anni!!! Sono un ghostwriter e sinceramente mi diverto così!!!".

Tgcom24

Infine la cantante fa riferimento al suo libro autobiografico, "The Woman in Me", per fare un altro chiarimento: "Si dice anche che il mio libro è stato pubblicato illegalmente senza la mia approvazione e questo è lontano dalla verità".



Il post pubblicato su Instagram e accompagnato dall'immagine di un dipinto di Guido Reni, la Salomè con la testa del Battista, in realtà è perfettamente in linea con ciò che la popstar aveva scritto nel suo libro di memorie: "Portare avanti la mia carriera musicale non è il mio obiettivo in questo momento. E' tempo per me di non essere qualcuno che gli altri vogliono; è ora di ritrovare davvero me stessa".

Leggi Anche Madonna chiama Britney Spears per il nuovo tour



I pettegolezzi circolati negli ultimi giorni Il post di Britney arriva dopo che negli ultimi giorni si erano diffuse voci su alcune canzoni in arrivo da parte della popstar. Page Six nello specifico aveva scritto che la Spears aveva contattato Charli XCX e l’autrice Julia Michaels per un disco, il suo primo album in quasi un decennio e che "il progetto stava appena iniziando a prendere forma”.