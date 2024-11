"Baby One More Time" di Britney Spears supera il miliardo di visualizzazioni su YouTube

Il singolo di debutto "...Baby One More Time" ha reso Britney Spears una superstar globale e ha plasmato poi una nuova era musicale teen. Il video con una Spears 16enne che balla in succinta uniforme scolastica e canta "I must confess, I still believe", girato nello stesso liceo del film cult "Grease", ha guadagnato molto successo quando è stato pubblicato nel 1998. Nel 2009 è sbarcato su YouTube e ora è arrivato a superare il miliardo di visualizzazioni.