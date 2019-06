A-ha, il video di "Take On Me" vicino al miliardo di visualizzazioni

Se gli anni 80 sono il decennio per eccellenza del videoclip musicale, " Take On Me " degli A-ha è uno dei video più famosi in assoluto. Un successo che prosegue fino ai giorni nostri, come dimostrato dai numeri da capogiro su YouTube. Il video si avvicina al miliardo di visualizzazioni e il gruppo ha deciso di premiare chi indovinerà il giorno e l'ora in cui il traguardo sarà tagliato. Il concorso è stato lanciato via Facebook .

Il premio in palio è un viaggio per due persone per incontrare il gruppo a Trondheim, in Norvegia, in occasione della data del 7 febbraio prossimo del loro "Hunting High & Low Tour". Il video di "Take On Me", al 24 giugno, è arrivato attorno ai 907 milioni di visualizzazioni e per partecipare bisogna iscriversi tramite il sito ufficiale del gruppo.