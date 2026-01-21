Britney Spears è tornata con un particolare post sui social."Where the fuck did that apple come from???", ovvero "Da dove c***o è saltata fuori quella mela???". È il commento della popstar al corredo di una foto pubblicata sul suo account Instagram, che raffigura uno sconosciuto davanti alla Stazione Centrale di Milano. Alle sue spalle la Mela Reintegrata dell'artista biellese 92enne Michelangelo Pistoletto, collocata lì dal 2016, che la popstar ha scambiato per un fotomontaggio o un'opera dell'intelligenza artificiale. I commenti sono disabilitati, come da prassi per Britney ultimamente, pertanto i fan italiani non possono spiegarle che la Mela è più che reale e racchiude un messaggio. Secondo l'artista, è simbolo di speranza per un futuro in cui umanità, scienza e tecnologia possano riconciliarsi con la natura.