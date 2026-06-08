Kanye West compie 49 anni: le controversie, il matrimonio con Kim Kardashian, il concerto di Reggio Emilia annullato
Il rapper statunitense è una delle figure più influenti e controverse del momento: dalle dichiarazioni antisemite agli show cancellati
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Kanye West spegne 49 candeline. Il rapper e produttore, nato l'8 giugno 1977 ad Atlanta, nello Stato della Georgia, è uno degli artisti più influenti del momento, con 140 milioni di singoli e 20 milioni di album venduti a livello mondiale. West ha ricevuto anche 24 Grammy Awards su un totale di 75 candidature. Noto in questi ultimi anni per le sue prese di posizione controverse, che hanno portato all’annullamento del suo concerto previsto il prossimo 18 luglio a Reggio Emilia, ha cambiato ufficialmente il suo nome in "Ye" nel 2021.
L'infanzia
West è figlio di Ray, fotoreporter e di Donda C.Williams, ex professoressa di letteratura presso la Clark Atlanta University. Il padre è stato anche militante nel Black Panther Party, un movimento rivoluzionario afroamericano nato negli anni Sessanta a difesa della comunità dalle disuguaglianze. Per un breve periodo ha vissuto in Cina, quando la madre era stata chiamata a insegnare all'Università di Nanchino. Dopo il divorzio dei genitori, West si trasferisce insieme alla madre nel South Side di Chicago. Nel 2007 Donda perde la vita in seguito ad una complicazione durante un intervento di chirurgia plastica. La perdita della madre ha segnato profondamente il rapper, che le dedica i due album pubblicati nel 2021 e nel 2022.
Gli esordi
Kanye West ha iniziato la sua carriera nel mondo musicale come produttore, iniziando a lavorare nel 2000 per l'etichetta Roc-A-Fella Records, dove ha stretto un sodalizio artistico con Jay-Z, lavorando all'album di quest'ultimo, "The Blueprint". Ha anche prodotto canzoni di successo per diversi artisti noti, tra cui Alicia Keys, Ludacris e Janet Jackson. Il debutto come solista arriva nel 2004 con il disco "The College Dropout", che, diversamente da altri testi nel rap, tratta temi come le difficoltà quotidiane che ognuno si trova ad affrontare.
Le storie d'amore
West ha fatto parlare di sé soprattutto per le sue relazioni sentimentali. La prima quella con Kim Kardashian, con la quale si è fidanzato nel 2012. La coppia è convolata a nozze con una cerimonia privata nel 2014 a Firenze e ha dato alla luce quattro figli: North (2013), Saint (2015), Chicago (2018) e Psalm (2019), di cui gli ultimi due nati da maternità surrogata. Nel 2021 Kim Kardashian divorzia dal rapper, citando come causa della sua decisione "differenze inconciliabili". Chiusa la storia con l'influencer, West ha avuto una breve relazione con l'attrice Julia Fox. Nel 2023 incontra l'architetta australiana Bianca Censori, con la quale inizia una frequentazione. Censori diventa anche designer della casa di moda del rapper Yeezy. La coppia è spesso finita al centro di gossip e chiacchiere sui social per via degli outfit provocatori di Censori durante alcuni eventi pubblici. Ad aprile 2025 i due si sono definitivamente detti addio.
I concerti annullati
Nel corso degli anni, Ye si è fatto notare per le sue dichiarazioni controverse, che non sono passate inosservate. Ad aprile di quest'anno, il Regno Unito ha negato l'ingresso al rapper, dove si sarebbe dovuto esibire quest'estate al Wireless Festival di Londra. Poco è bastato per generare una reazione a catena: pochi giorni dopo anche il concerto previsto in Polonia è stato cancellato. Recente anche la cancellazione della tappa italiana del tour europeo del rapper, in programma il 18 luglio a Reggio Emilia. Come si legge nella nota del prefetto, il concerto è stato annullato "per motivi di ordine e sicurezza pubblica", vista la data adiacente dello show di Travis Scott, previsto per il 17 luglio (e anch'esso poi cancellato).