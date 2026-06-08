West ha fatto parlare di sé soprattutto per le sue relazioni sentimentali. La prima quella con Kim Kardashian, con la quale si è fidanzato nel 2012. La coppia è convolata a nozze con una cerimonia privata nel 2014 a Firenze e ha dato alla luce quattro figli: North (2013), Saint (2015), Chicago (2018) e Psalm (2019), di cui gli ultimi due nati da maternità surrogata. Nel 2021 Kim Kardashian divorzia dal rapper, citando come causa della sua decisione "differenze inconciliabili". Chiusa la storia con l'influencer, West ha avuto una breve relazione con l'attrice Julia Fox. Nel 2023 incontra l'architetta australiana Bianca Censori, con la quale inizia una frequentazione. Censori diventa anche designer della casa di moda del rapper Yeezy. La coppia è spesso finita al centro di gossip e chiacchiere sui social per via degli outfit provocatori di Censori durante alcuni eventi pubblici. Ad aprile 2025 i due si sono definitivamente detti addio.