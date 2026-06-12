Irama, il suo primo San Siro è una festa con i fan per celebrare i 10 anni di carriera: "Questo stadio è nostro"

"Ho imparato con il tempo che ogni passo, ogni momento ha un peso diverso, specifico. E rimboccandosi le maniche, stando con i piedi per terra e lavorando sodo piano piano si costruisce tutto. Sono onorato di avervi qui stasera e vi ringrazio, questo per me significa veramente tanto. È il primo stadio, il mio primo San Siro. Vi voglio bene", ha poi detto Irama prima di annunciare "una canzone speciale": "El peso de un angel". È riniziata la festa con "5 gocce" ed è stata poi la volta dei duetti con Arisa e Giorgia, rispettivamente in "Senz'anima" e "Buio", inframezzati da "Baby". Irama ha in seguito chiesto di illuminare San Siro con le torce per l'emozionante "Ovunque sarai". Il concerto si è chiuso con un'esplosione di colori (grazie all'effetto dei braccialetti) e coriandoli sulle note de "La genesi del tuo colore". "Grazie per il nostro San Siro - ha gridato Irama -. Ci vediamo in tour".