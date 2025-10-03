Irama all'Arena di Verona, una serata intima e coinvolgente in attesa di San Siro 2026

Sul tetto della casa ha avuto inizio il concerto, con Irama che, da dietro le quinte, ha presentato subito i musicisti: Giulio Nenna (pianoforte e chitarre), Francesco "Fre" Monti (chitarre e cori), Maurino Dell'Acqua (basso), Ernesto Lopez (batteria), Daniele Mona (percussioni) e le voci di Ariane Diakite, Fatimah Provillon e Alice Barbara Tombola ai cori. Indossando un elegante abito grigio anni '80, poi tolto già durante le prime esibizioni, il cantante ha dato via alla sua serata, ricca di ospiti. Non poteva mancare Elodie, accolta con entusiasmo dal pubblico, che con Irama ha cantato il loro ultimo successo "Ex". Per Noemi l'artista ha scelto "La ragazza con il cuore di latte", per Arisa "Say something", con Rkomi ha cantato "Luna piena" e infine con Dardust si è esibito ne "La genesi del tuo colore".