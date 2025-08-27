Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Spettacolo
incontro artistico

Irama ed Elodie insieme in "Ex", il loro primo duetto parla di un amore finito

La collaborazione esce il 29 agosto. Entrambi si stanno preparando a tornare live

27 Ago 2025 - 09:58
© Ufficio stampa

© Ufficio stampa

"Ex" è il nuovo singolo di Irama che segna la sua prima e attesa collaborazione con Elodie. Il singolo, in uscita il 29 agosto, è un incontro artistico per raccontare una storia d'amore intensa e autodistruttiva. Il brano è un quadro emotivo fatto di tensione e silenzi assordanti, di gesti eleganti e dettagli corporei, di sguardi lucidi che parlano più delle parole.

Leggi anche

Elodie e Sfera Ebbasta di nuovo insieme per un nuovo singolo, "Yakuza"

Irama riappare sui social e...apre una casella postale per i fan

Con una produzione musicale latina e sensuale dei Room9 (Mix, Mastering: Andrea DB Debernardi, Nicolò Giglio Tos @ Fonjka Studio), il singolo conserva un'anima riflessiva e narrativa. Irama e Elodie mettono in scena due protagonisti intrappolati in una relazione che sembra un sogno, ma fa male come la realtà-perché è la realtà. E in questa realtà, chiunque può riconoscersi. 

Irama, tra i protagonisti assoluti della scena musicale italiana, con 53 dischi di Platino, 5 dischi d'Oro e oltre 2,6 miliardi di streaming complessivi, vanta anche oltre 100 mila biglietti, due forum sold out a maggio e un tour estivo nei principali Festival italiani. Sarà il 2 ottobre all'Arena di Verona per un concerto che ha già registrato il tutto esaurito e il 21 giugno sarà protagonista del suo primo concerto a San Siro. Elodie, interprete e performer con quasi 5 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, 11 volte alla #1 in radio, dopo le due date evento di "Elodie The Stadium Show", si sta preparando a tornare live con il suo tour nei palasport, di cui due già dichiarati sold out, "Elodie Show 2025", prodotto da Vivo Concerti. "Yakuza", il singolo che Elodie ha realizzato con Sfera Ebbasta, uscito il 27 giugno, rimane stabile nelle prime posizioni di tutte le classifiche.

Ti potrebbe interessare

irama
elodie
musica

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Sullo stesso tema