Il ritorno alla carta e alla materia è un'esigenza profonda che è nata in lui negli ultimi mesi:"Ho sentito il bisogno di rallentare, di mettere distanza dal rumore e ritrovare me stesso. Ho ricominciato a scrivere. Su carta, a mano, senza filtri”, ha spiegato Irama. “È stato il mio modo per fare chiarezza, per ritrovare un contatto vero con quello che sento. Da qui nasce un'idea semplice, ma importante per me: aprire una casella postale. Un modo per tornare a parlare con voi in maniera diversa, più intima. Scrivetemi. Senza fretta. Con le vostre parole. Le leggerò una per una. Ho bisogno anche di questo: di riconnettermi con voi”