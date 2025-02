Sanremo 2025: Irama - "Lentamente", il significato del testo

Il significato del testo "Lentamente" racconta in maniera diretta di un amore passionale, forte, che si va spegnendo in maniera dolorosa. "Con questo brano canto un amore viscerale che si distrugge lentamente da entrambe le parti fino a sgretolarsi - racconta Irama -, è una canzone diversa per me, con un testo crudo e allo stesso tempo trasparente che mi mette a nudo".