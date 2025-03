Dopo essersi fermato più di un anno, per prendersi cura del suo benessere psico-fisico, Sangiovanni è pronto a ripartire. In un video casalingo, pubblicato sui suoi profili social, annuncia un po' imbarazzato ai follower il suo ritorno alla musica. "Non so da dove iniziare....Ciao raga, come state? Io bene, sono contento di fare questo video per dirvelo: sto molto meglio. Sono tornato in studio a scrivere e a cantare anche con lui (il suo cane). Che dire? Voglio ringraziarvi per il supporto che mi avete dato in tutto questo tempo, per tutto l'affetto che ho ricevuto, veramente tanto, è bellissimo e spero di ricambiarlo presto. Spero di rivedervi, mi mancate veramente tanto".