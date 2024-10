Sangiovanni torna sui social: "Posso ancora dare una possibilità alla musica nella mia vita..."

Adesso il giovane artista sembra essere giunto ad un punto di svolta del suo percorso: "Il percorso che ho intrapreso mesi fa mi ha portato a ripensare al mio lavoro e alla mia passione, e mi piacerebbe tornare a fare qualcosa. Ho fatto fatica ad andare in studio e a dedicarmi alla musica durante questo periodo, anzi avevo bisogno di starci lontano. Poi a fine agosto sono andato in studio ed è stato davvero bello. Senza pressioni, solo per il puro piacere di fare musica. Erano anni che non mi accadeva questo. Mi sento sollevato, perché sto capendo che posso ancora dare una possibilità alla musica nella mia vita, e anzi, proprio che la musica nella mia vita è una grande opportunità", ha scritto nel nuovo post rivolgendosi ai suoi follower ai quali manda un abbraccio di ringraziamento: "Comunque eccomi qui, volevo solo mandarvi un abbraccio. Non so cosa succederà in futuro, ma volevo spendere qualche parola per tutte le persone che mi sono state vicino in questi mesi, grazie, davvero. Ho risolto tante cose tante altre le devo ancora comprendere ma sapere che ho qualcuno vicino mi conforta" e lasciando intendere che l'album, che sarebbe dovuto uscire la scorsa primavera è, forse, pronto per essere condiviso: "Ogni tanto ascolto il disco e devo dire che mi lascia sempre una bella energia, nonostante sia stato fatto in un periodo molto complicato. Mi piacerebbe condividere con voi quelle canzoni, e magari anche altre. Prima o poi forse accadrà...". Poi conclude con un messaggio di speranza: "Sto ritrovando una strada da percorrere e dopo tanto tanto tempo comincio ad avere dei nuovi obbiettivi e dei nuovi sogni. Vi voglio bene".