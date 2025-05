Caparezza mette in cantiere un mega tour per il 2026

Un ritorno molto atteso quello di Caperezza, che arriva dopo il momentaneo saluto al suo pubblico nel 2022 con la promessa di rivedersi presto sul palco. Il cantautore e rapper ha approfittato della pausa per concentrarsi sulla sua vita privata e sposare la compagna Albina, ma anche per mettere in cantiere nuova musica. Il tour si aprirà il 26 giugno 2026 al Rock in Roma e attraverserà altre 20 città italiane tra cui Firenze, Bologna, Padova, Milano, Palermo, Bari e molte altre fino alla Reggia di Caserta il 5 settembre 2026. "Non vedo l’ora di portare in giro il nuovo spettacolo e spero di ritrovarvi tutti davanti al palco", ha annunciato via social. "Altre notizie arriveranno. Tempo al tempo. Intanto da domani saranno disponibili i biglietti". Il tour è prodotto da ITACA TIME & Magellano Concerti e i biglietti sono in vendita a partire dal 22 maggio su Ticketone e sui principali circuiti di vendita e prevendita.