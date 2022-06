Caparezza si arrende all'acufene: "Faccio gli ultimi venti concerti e mi fermo"

Malattia invalidante per un artista che ha fatto dei live la sua cifra musicale. Ora Caparezza , proprio in avvio del suo tour estivo, torna sull'argomento in un'intervista a Il Resto del Carlino annunciando: "Faccio questi venti concerti e mi fermo. Non posso rischiare troppo".

Il rapper di Molfetta ha spiegato come sia delicato questo problema: "Soffrendo di acufene e ipoacusia non posso più fare lunghi giri di concerti come accadeva in passato. In questi sette anni di difficoltà ho incontrato tanti colleghi che m’hanno detto senti questo, fatti vedere da quello, io l’ho fatto ma non è cambiato alcunché. Così ho smesso di cercare cure miracolose per il mio deficit uditivo".

Nell'intervista Caparezza si dice rassegnato: "Lì per lì, quando ho scoperto di non poter più ascoltare la musica in cuffia, sono andato in crisi, pensando al mio corpo come a una prigione. Così ho provato di tutto, pillole, iniezioni, psicoterapia, ma alla fine ho capito che dovrò semplicemente tenermelo e magari pensare ad altro, distrarmi".

Nessuna idea di ritirarsi a vita privata ovviamente, ma solo la necessità di adeguare i propri impegni live ai problemi fisici che lo assillano da qualche anno. Capa è comunque attivissimo e non solo sul fronte musicale. Racconta poi un altro progetto che potrebbe nel futuro affiancare l'attività discografica. "Ho riacceso anche la passione mai sopita per il mondo dei fumetti. Ho seguito un corso di sceneggiatura che un giorno potrebbe dare i suoi frutti, se non in un volume grafico vero e proprio, magari in un lavoro musicale legato al pianeta della striscia disegnata".

Intanto questi sono i venti concerti in programma per l'Exuvia Estate 2022:

25 giugno TREVISO - ARENA DELLA MARCA

27 giugno BOLOGNA - SEQUOIE MUSIC PARK

28 giugno BOLOGNA - SEQUOIE MUSIC PARK

01 luglio LUCCA - LUCCA SUMMER FESTIVAL

02 luglio PADOVA – SHERWOOD FESTIVAL

04 luglio COLLEGNO (TO) - FLOWERS FESTIVAL

09 luglio MANTOVA - PIAZZA SORDELLO

11 luglio MILANO - MILANO SUMMER FESTIVAL - IPPODROMO SNAI SAN SIRO

15 luglio NAPOLI -SUO.NA FESTIVAL

16 luglio MATERA – SONIC PARK MATERA

20 luglio GENOVA – BALENA FESTIVAL

22 luglio FERRARA – FERRARA SUMMER FEST

23 luglio ROMA - ROCK IN ROMA

29 luglio CATANIA - VILLA BELLINI

03 agosto LECCE – OVERSOUND MUSIC FESTIVAL

06 agosto PESCARA – ZOO MUSIC FEST

07 agosto FASANO (BR) - LOCUS FESTIVAL

10 agosto MONTE URANO (FM) – BAMBÙ FESTIVAL

12 agosto BRESCIA – FESTA DI RADIO ONDA D’URTO

13 agosto MAJANO (UD) – FESTIVAL DI MAJANO