Caparezza ha sposato la storica fidanzata Albina

Caparezza (al secolo Michele Salvemini) e la sua Albina sono finalmente diventati marito e moglie dopo un lunghissimo fidanzamento. I due si sono sposati con rito civile nella Sala Rossa del castello di Barletta, con una cerimonia blindata a cui hanno preso parte solo parenti e amici. Il ricevimento si è tenuto invece all'Eremo club di Molfetta, che ha accolto gli invitati con una locandina in stile fumetto dei due sposi e la scritta "E vissero sempre felici matrimoni", gioco di parole in dialetto pugliese e titolo di una canzone di Caparezza del 2006.

Sono pochissime le immagini trapelate della coppia e anche sul profilo social dell'artista, da sempre gelosissimo della sua sfera privata, non sono arrivati né annunci né scatti del grande giorno. Albina ha indossato il tradizionale abito bianco, abbinato a un chiodo e a un paio di occhiali in tinta, mentre Caparezza è arrivato in completo scuro e cravatta. Sul profilo social del cantautore in poche ore sono piovuti centinaia di messaggi di congratulazioni e felicitazioni da parte di amici e fan, che hanno augurato a lui e alla sua Albina una lunga e felice vita insieme.