Irama, nuovo album in arrivo: "Antologia della vita e della morte" esce il 17 ottobre

Irama si prepara a tornare sulla scena discografica con "Antologia della vita e della morte", il nuovo album in uscita il 17 ottobre, a tre anni di distanza dal suo ultimo progetto in studio. Un lavoro intenso, che mescola emozioni, ricordi e riflessioni personali. Il disco arriva dopo il successo del singolo "Ex" in collaborazione con Elodie. L'artista, reduce da una tournée estiva e da concerti già esauriti, salirà sul palco dell'Arena di Verona il 2 ottobre, mentre l'11 giugno 2026 è atteso per la sua prima data allo stadio di San Siro.