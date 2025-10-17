Irama: "Ho imparato che senza vivere non puoi scrivere musica vera"

Il disco oltre al brano "Ex" con Elodie uscito in estate presenta anche altre due collaborazioni, una con Giorgia ("'Buio', la canzone con lei segue un fil rouge con tutto l'album mentre quella con Elodie è più un incontro tra i nostri mondi") e l'altra con Achille Lauro in "Arizona", canzone che apre il disco è che estremamente... "carnale" ("Un duetto che racconta il desiderio e il sesso nelle sue forme, con Lauro l'intesa è stata totale"). Nel complesso "Antologia della vita e della morte" è un universo di immagini e suggestioni, in cui memoria e presente si intrecciano in un racconto viscerale ed emotivo, dove i ricordi la fanno da padrone. Un viaggio sospeso tra fragilità e forza, vita e assenza, in cui ogni dettaglio si fa narrazione intima e universale, accompagnata da una solida struttura musicale. Con una scrittura che si è sviluppata nell'arco di tre anni, con in mezzo partecipazioni a Sanremo e tour, l'album ha una sua coerenza e coesione ammirevole. "Il mio timore è che essendo sempre all'interno della bolla si possa perdere contatto con la realtà - dice Irama -. In questo periodo ho cercato sempre di crearmi dei momenti di fuga tra un impegno e l'altro per 'vivere' la normalità. Senza di quella non puoi avere ispirazione".