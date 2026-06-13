Ligabue, in 54mila per "La notte delle Certe notti" a Roma

Tutt'attorno l'atmosfera è quella di Las Vegas, una città che ammalia e stordisce allo stesso tempo. Ci sono le sue luci e le sue contraddizioni. Un’idea che attraversa tutta la produzione visiva, fatta di insegne luminose, richiami ai casinò e atmosfere da grande show americano. L'obiettivo voluto sembra essere questo: ricordare a che punto siamo in questi tempi difficili, ma allo stesso tempo lasciarsi andare alla festa e alla spensieratezza. E allora vai con…

"Marlon brando è sempre lui"

"Bambolina e barracuda"

"Non è tempo per noi"

"Piccola stella senza cielo"

"Si viene e si va"

"L'odore del sesso"