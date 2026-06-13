Ci porta alle recenti dichiarazioni di De Gregori sullo schieramento degli artisti su temi politici e sociali. Cosa ne pensi?

C'è una premessa da fare. Francesco è un patrimonio della musica e della cultura di questo Paese. È uno dei più liberi di pensiero fra tutti gli autori, non si fa mai trovare dove qualcuno pensa di trovarlo ed è una caratteristica che mi piace molto. Detto questo è chiaro che ha parlato per sé. Io quel pensiero non lo condivido, non più di tanto. Però, credo abbia voluto dimostrare, con un po' di fastidio, che noi non siamo obbligati (a schierarci, ndr). Troppe volte si dice "la musica deve". No, la musica può, e uno decide poi se ha voglia di farlo oppure no. Questo credo sia un pensiero che deve essere concesso a tutti. "Il mio nome è mai più" la canto quasi in ogni concerto e ricordo sempre che non c'è solo un massacro a Gaza, ce n'è anche uno in Ucraina, ce n'è uno in Sudan e ce ne sono altri 56 in corso nel mondo.