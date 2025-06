Ligabue infiamma Campovolo, oltre 100mila fan ballano sul mondo | L'annuncio a fine concerto: per il 2026, otto date in Europa e una a San Siro

Campovolo non poteva non essere anche una festa tra amici vecchi e nuovi, la terza famiglia era con lui sul palco: da capitan Fede Poggipollini e Max Cottafavi alla chitarra, Luciano Luisi alle tastiere e Davide Pezzin al basso. Passando per un cambio palco e un altro bouquet di grandi classici, con l'altra band storica, i "Clandestino". Perché Campovolo non è solo un luogo magico, ma per Luciano Ligabue è un’istituzione. Qui il suo primo concerto del 2005 stabilì un record europeo per il numero di spettatori paganti per un concerto di un singolo artista, grazie ai 165.264 biglietti venduti. E Campovolo 2025, vent'anni dopo, per emozioni e presenze è stato come richiedere un bis, ancora una volta un evento magico. I fan hanno affollato fin da venerdì pomeriggio la Ligastreet – una lunga avenue che dai cancelli d'ingresso portava all'arena – ricca di stand, divertimenti, giochi di ogni tipo con la Las Vegas di Elvis come tema portante – i Liga Games, con flipper, calcio balilla, ma anche campi da basket e da beach volley. Il popolo del Luga si è potuto godere gli Insidethebox – Buon compleanno Elvis 1995-2025, con una ricchissima mostra fotografica e memorabilia, passando per punti ristorazione, tra cui anche PizzAut dei ragazzi di Nico Acampora, l'area cinema, un campeggio e una zona per il fitness. Così, dalla sera di venerdì, con l'esibizione delle più importanti tribute band italiane, si è arrivati carichi di entusiasmo fino al concerto della "Notte di Certe notti".