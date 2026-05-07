È Luciano Ligabue a inaugurare l'Unipol Dome, e lo fa con un sold out che ha il sapore della celebrazione e dell'inizio: di una nuova casa per la musica live e di una nuova stagione di concerti per il cantautore e rocker emiliano. "La prima notte - Music Opening Ceremony" è un titolo che suona programmatico, e non tradisce le attese, consegnando al pubblico milanese uno show compatto, emozionante e ricco di ospiti. L'apertura è affidata a "Balliamo sul mondo", un autentico manifesto della poetica del rocker cresciuto nelle "paludi padane" di Correggio.