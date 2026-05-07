È Luciano Ligabue a inaugurare l'Unipol Dome, e lo fa con un sold out che ha il sapore della celebrazione e dell'inizio: di una nuova casa per la musica live e di una nuova stagione di concerti per il cantautore e rocker emiliano. "La prima notte - Music Opening Ceremony" è un titolo che suona programmatico, e non tradisce le attese, consegnando al pubblico milanese uno show compatto, emozionante e ricco di ospiti. L'apertura è affidata a "Balliamo sul mondo", un autentico manifesto della poetica del rocker cresciuto nelle "paludi padane" di Correggio.
Mannoia sul palco
Uno dei momenti più intensi arriva con l'ingresso a sorpresa di Fiorella Mannoia, che sale sul palco dell'Unipol Arena dopo l'esibizione di "Nessuno è di qualcuno", pezzo inedito dedicato al tema della violenza sulle donne, i cui proventi saranno devoluti alla Fondazione Una Nessuna Centomila. La cantante annuncia anche il ritorno dell'evento benefico il 21 settembre all'Arena di Verona. La serata continua alternando energia e malinconia: "Eri bellissima", "Questa è la mia vita", fino al duetto intenso e partecipato con Luca Carboni in "Sogni di rock'n'roll".
Il cuore del concerto è una sequenza da brividi: "Piccola stella senza cielo", "Leggero", e soprattutto "Quella che non sei", impreziosita dalla presenza di Emma Marrone. Il finale è affidato agli inni più popolari: "Urlando contro il cielo" e "Certe notti", cantate all'unisono da un'arena gremita, a suggellare una scaletta capace di tenere assieme passato remoto e prossimo senza perdere mai un briciolo di coerenza.
La nuova arena Dal punto di vista tecnico, l'Unipol Dome convince: acustica di alto livello e visibilità ottimale in ogni settore, elementi che promuovono la nuova arena come possibile punto di riferimento per il live in Italia. Dopo l'inaugurazione targata Ligabue, il calendario si annuncia fitto: tra i prossimi appuntamenti, Annalisa (9 maggio), e poi via con la stagione autunnale: Giorgia (3 ottobre), Pitbull (9 novembre), Bryan Adams (28 novembre) e Max Pezzali con una lunga residency natalizia. Il Liga tornerà all'Arena Santa Giulia il 26 ottobre per la tappa finale del tour "La notte di certe notti". Già annunciati anche eventi nel 2027, da Olivia Rodrigo alle sudcoreane Aespa, fino agli Enhypen.