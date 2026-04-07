Annalisa e il sogno di un figlio: "Lo adotterei con tutto il cuore"
La cantante rompe il silenzio sulla maternità mentre prepara il tour nei palasport del 2026
Annalisa © Instagram
Successo dopo successo, Annalisa continua a dominare le classifiche italiane. Ma lontano dai riflettori, cresce la curiosità sulla sua vita privata, in particolare sul matrimonio con Francesco Muglia, sposato nel 2023. La domanda che si pongono i fan è sempre la stessa: quando arriverà un figlio? A rompere il silenzio è stata proprio la cantante con dichiarazioni che aprono uno spiraglio su un futuro ancora tutto da scrivere.
Il desiderio di maternità di Annalisa
In un’intervista a DiPiùTv, Annalisa ha affrontato senza troppi giri di parole il tema della maternità. "Un figlio? Mi piacerebbe e lo adotterei con tutto il cuore", ha svelato la popstar italiana. Non si tratta di un annuncio imminente, ma di un desiderio reale. La cantante ex concorrente di Amici, da sempre molto riservata, ha così scelto di condividere un aspetto personale raramente affrontato in pubblico.
Per quanto riguarda il rapporto con Francesco Muglia, questo resta solido e ben lontano dai riflettori. La coppia continua a proteggere la propria privacy, evitando esposizioni eccessive, ma senza nascondere la volontà di costruire qualcosa insieme anche al di fuori della carriera professionale di entrambi.
Tra palco e vita privata
Il 2026 si preannuncia un anno intenso per Annalisa, impegnata nel tour "Ma noi siamo fuoco - Capitolo II - Palasport 2026", che la porterà in tutta Italia. Un calendario fitto, che conferma il momento d’oro dell’artista.
Dietro la sicurezza mostrata sul palco, però, resta una personalità più complessa. La cantante ha raccontato di essere stata a lungo molto timida, spesso a disagio con sé stessa. Solo la musica le ha permesso di trovare un equilibrio, trasformandola in una performer sicura e riconoscibile.
Anche il cambiamento d’immagine degli ultimi anni riflette questa evoluzione. Dai look più sobri agli outfit audaci dei videoclip recenti, come quello di "Canzone Estiva", emerge una doppia anima: da una parte la riservatezza, dall’altra la libertà espressiva. "Sono timida, spesso non mi piaccio e per questo per coprirmi, mi metto il felpone e jeans, oppure se mi piaccio un po’ di più indosso gonne fino al ginocchio, maglioncino e poi canto. Solo sul palcoscenico vinco tutte le mie timidezze", ha ammesso Annalisa.
In questo equilibrio si inserisce anche il desiderio di maternità. Non una scelta immediata, ma un progetto che convive con una carriera in piena espansione. E mentre il pubblico continua a seguirla tra concerti sold out e nuove uscite, Annalisa guarda avanti, tenendo insieme musica e vita privata. Senza fretta, ma con idee sempre più chiare.