Anche il cambiamento d’immagine degli ultimi anni riflette questa evoluzione. Dai look più sobri agli outfit audaci dei videoclip recenti, come quello di "Canzone Estiva", emerge una doppia anima: da una parte la riservatezza, dall’altra la libertà espressiva. "Sono timida, spesso non mi piaccio e per questo per coprirmi, mi metto il felpone e jeans, oppure se mi piaccio un po’ di più indosso gonne fino al ginocchio, maglioncino e poi canto. Solo sul palcoscenico vinco tutte le mie timidezze", ha ammesso Annalisa.