Il nuovo singolo "Canzone estiva" si inserisce nel filone aperto con l'album "Ma io sono fuoco", uscito il 10 ottobre 2025. Il brano in uscita venerdì è una canzone d'amore che però si snoda in due direzioni distinte: l'amore verso una persona e verso il pubblico. Il progetto è "un sentimento viscerale esplosivo, non di facile comprensione, ma di certo profondo, legato a filo doppio persino con l’amore per se stessi e con l’autostima. Perché affrontare l’opinione di chi ami, così come l’opinione pubblica, non è sempre qualcosa di leggero, anzi".