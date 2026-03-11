Annalisa è pronta a tornare, annunciato il suo nuovo singolo: "Canzone estiva"
Il brano inedito uscirà venerdì 13 marzo su tutte le piattaforme e si inserisce nel filone aperto con l'album "Ma io sono fuoco"
Annalisa © Ufficio stampa
Dopo i recenti successi che l'hanno consacrata come una delle maggiori artiste del panorama musicale italiano, Annalisa è pronta a ripetersi. Venerdì 13 marzo, infatti, esce il suo nuovo singolo inedito, intitolato "Canzone estiva". I fan attendono trepidanti la release, sicuri di poter ascoltare un nuovo successo di una delle cantanti più influenti della scena.
Il brano e il suo significato
Il nuovo singolo "Canzone estiva" si inserisce nel filone aperto con l'album "Ma io sono fuoco", uscito il 10 ottobre 2025. Il brano in uscita venerdì è una canzone d'amore che però si snoda in due direzioni distinte: l'amore verso una persona e verso il pubblico. Il progetto è "un sentimento viscerale esplosivo, non di facile comprensione, ma di certo profondo, legato a filo doppio persino con l’amore per se stessi e con l’autostima. Perché affrontare l’opinione di chi ami, così come l’opinione pubblica, non è sempre qualcosa di leggero, anzi".
Nel brano Annalisa utilizza diverse metafore per giocare sulle varie sfaccettature dell'amore: "Mi vuoi più suora o pornodiva?", recita il pezzo, ponendo una domanda dalla risposta non scontata: "L'unica via è sempre il darsi per come si è, essendo entrambe e nessuna, collocata in un personalissimo e disordinato equilibrio precario che si trova nel mezzo".
Un brano tutto da scoprire che promette di essere un successo come le ultime uscite dell'artista: da "Esibizionista" a "Piazza San Marco", quest'ultima cantata insieme a Marco Mengoni.
I successi di Annalisa
Con l'annuncio del nuovo singolo, continua il periodo d'oro per Annalisa. Oltre al successo ottenuto con le ultime uscite, la cantante sarà ad aprile sul palco dei principali palasport italiani con il suo tour "Ma noi siamo fuoco - Capitolo II - Palasport 2026", il seguito del precedente viaggio di novembre e dicembre 2025, che aveva registrato sold out in gran parte delle 13 date.
L’album "Ma io sono fuoco" ha debuttato direttamente al N.1 della classifica di vendita e già certificato Oro, ed è inoltre l'album di un’artista femminile con il maggior numero di primi posti in radio dell’anno, oltre a essere inserito in poco più di due mesi nella top 100 degli album più venduti del 2025, insieme al precedente "E poi siamo finiti nel vortice" pubblicato nel 2023.
Con 52 dischi di Platino e 17 d'Oro, Annalisa è una delle artiste più certificate dell'attuale panorama musicale italiano, riscontrando un notevole successo di pubblico e critica.