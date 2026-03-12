Annalisa spoilera la nuova canzone e nel videoclip è vestita (per metà)... da suora
Il nuovo singolo uscirà il 13 marzo
Annalisa ha spoilerato un pezzetto del suo nuovo singolo "Canzone estiva", che uscirà il 13 marzo, sul suo profilo Instagram. E, in quello che sembra essere il videoclip del suo nuovo inedito, appare vestita per metà da suora. La cantante aveva annunciato l'uscita della canzone poche ore prima, scatenando la curiosità dei fan.
Perché è vestita da suora?
Il travestimento (per metà) da suora è un chiaro riferimento al testo del nuovo singolo, che contiene la provocazione "Mi vuoi più suora o pornodiva?". Provocazione la cui origine è spiegata nel comunicato in cui si annunciava l'uscita del brano: "È una canzone d'amore a strati che si muove in due diverse direzioni: l'amore verso una persona, ma anche l'amore verso il pubblico. Ed è un amore viscerale, esplosivo, non di facile comprensione, ma di certo profondo, legato a filo doppio persino con l'amore per se stessi e con l'autostima. Perché affrontare l'opinione di chi ami, così come l'opinione pubblica, non è sempre qualcosa di leggero, anzi. Siamo ciò che ci sentiamo di essere, ma anche ciò che vedono gli altri, con tante, tantissime paia di occhi; qualunque versione può essere giudicata nel modo opposto e viceversa, anche se tutti stanno osservando la stessa persona".
Nella nota, c'è anche già la risposta alla domanda-provocazione: "L'unica via è sempre il darsi per come si è, essendo entrambe e nessuna, collocata in un personalissimo e disordinato equilibrio precario che si trova nel mezzo. Ricordando anche che la scelta di quale versione vedere racconta una piccola parte di chi è osservato, mentre racconta moltissimo di chi osserva".