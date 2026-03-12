Annalisa spoilera la nuova canzone e nel videoclip è vestita (per metà)... da suora

Il travestimento (per metà) da suora è un chiaro riferimento al testo del nuovo singolo, che contiene la provocazione "Mi vuoi più suora o pornodiva?". Provocazione la cui origine è spiegata nel comunicato in cui si annunciava l'uscita del brano: "È una canzone d'amore a strati che si muove in due diverse direzioni: l'amore verso una persona, ma anche l'amore verso il pubblico. Ed è un amore viscerale, esplosivo, non di facile comprensione, ma di certo profondo, legato a filo doppio persino con l'amore per se stessi e con l'autostima. Perché affrontare l'opinione di chi ami, così come l'opinione pubblica, non è sempre qualcosa di leggero, anzi. Siamo ciò che ci sentiamo di essere, ma anche ciò che vedono gli altri, con tante, tantissime paia di occhi; qualunque versione può essere giudicata nel modo opposto e viceversa, anche se tutti stanno osservando la stessa persona".