"Taratata", Max Pezzali omaggia Ligabue con "Leggero"

Tra i protagonisti dell'ottimo debutto di "Taratata", che con la puntata del 9 febbraio ha superato il 18% di share, Max Pezzali ha reso omaggio al collega Luciano Ligabue con una cover del brano "Leggero". Durante la prima puntata dello show musicale condotto da Paolo Bonolis, il cantante pavese è stato accolto sul palco inizialmente per duettare con Giorgia sulle note di "Hanno ucciso l'uomo ragno", canzone portata al successo con gli 883 nel 1992. Quindi, ha interpretato "Una canzone d'amore" e infine si è focalizzato sul singolo di Ligabue.

"In assoluto è uno dei miei artisti preferiti e la canzone nello specifico, quando è uscita, mi ha riportato a luoghi che ricordavano i miei", ha raccontato l'artista, esaltando il brano contenuto nell'album del 1995 "Buon compleanno Elvis".