"Taratata", ottimo debutto per la prima delle due serate evento: oltre il 18% di share e 2.300.000 spettatori

"'Taratata' è un prodotto di alta qualità di cui siamo orgogliosi: il talento di Paolo Bonolis, la passione di tutti i grandi artisti che hanno partecipato, l'impegno produttivo di Friends Tv e Mediaset, hanno confezionato una bellissima serata di musica e spettacolo. Grazie a tutti e appuntamento alla prossima settimana", ha commentato Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5.