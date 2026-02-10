"Taratata", ottimo debutto per la prima delle due serate evento: oltre il 18% di share e 2.300.000 spettatori
Lo show musicale ha coinvolto tutta la famiglia, conquistando spettatori di ogni età
© Ufficio stampa
Su Canale 5, ottimo debutto per la prima delle due serate evento di "Taratata": 18.1% di share (18.8% sul target commerciale) e 2.333.000 spettatori. Picchi di oltre 3.600.000 spettatori. Lo show musicale, condotto da Paolo Bonolis e prodotto con Friends Tv e Double Trouble Club, ha coinvolto tutta la famiglia, conquistando spettatori di ogni età. In particolare, si segnala il 26.6% di share tra i giovani 25-34 anni. Il ritorno del format di Banijay ha fatto benissimo anche sul fronte digital: #Taratata nella prima puntata si è posizionato tra gli argomenti più discussi della giornata su X.
"'Taratata' è un prodotto di alta qualità di cui siamo orgogliosi: il talento di Paolo Bonolis, la passione di tutti i grandi artisti che hanno partecipato, l'impegno produttivo di Friends Tv e Mediaset, hanno confezionato una bellissima serata di musica e spettacolo. Grazie a tutti e appuntamento alla prossima settimana", ha commentato Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5.
